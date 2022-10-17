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Происшествия17 октября 2022 10:31

В Самаре полицейские задержали мигрантов, незаконно работающих на рынке

В регионе проводят специализированные рейды
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции проверили законность работы мигрантов

Сотрудники полиции проверили законность работы мигрантов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции проводят направленные рейды. Правоохранители проверили законность работы мигрантов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» провели профилактические мероприятия. Специалисты проверили торговую базу, расположенную на улице Дальневосточной. Отмечают, что на территории обнаружили граждан, работающих с нарушением миграционного законодательства.

В ходе рейдов выявили 32 нарушения. В отношении 4 граждан возбудили административные дела по статье о несоблюдении ограничений и осуществлении видов деятельность. Также 5 задержанных привлекли к ответственности за работу без гражданства, а 23 граждан за нарушение правил въезда.