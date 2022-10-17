Самарский чиновник продавал людям информацию, которую можно было получить бесплатно

Вместо 30 положенных дней информацию получали уже через пять. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарского чиновника Шульца признали виновным в получении взяток за предоставлении информации, которую можно было получить бесплатно. Решение вынес Самарский областной суд, сообщает Волга Ньюс.

Как выяснилось, Шульц получал денежное вознаграждение за данные из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности о земельных участках, которые предоставляет бесплатно другой отдел.

Только вот по правилам такую информацию предоставляют в течении 30 рабочих дней, а у Шульца долго ждать не приходилось – спустя 5 дней все было готово. Согласно материалам суда, деньги чиновнику переводили на протяжении пяти лет: с 2017 по 2021 год.

Шульц ранее судим не был, вину частично признал. Первый суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в сфере власти. Однако приговор постановили считать условным. Вердикт обжаловали представители прокуратуры, но областной суд сделал вывод о правильности решения.