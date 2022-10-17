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Общество17 октября 2022 11:21

В Самаре бесплатно покажут фильмы в рамках фестиваля «Кино – детям» с 17 по 22 октября

Перед каждым показом запланирована игровая программа
Ирина СИНЕГУБОВА
Запланированы показы фильмов для детей отечественных и зарубежных кинематографистов. Фото: министерство культуры Самарской области

Запланированы показы фильмов для детей отечественных и зарубежных кинематографистов. Фото: министерство культуры Самарской области

С 17 по 22 октября в кинотеатре «Художественный» будут показывать бесплатные фильмы в рамках XXVII Международного фестиваля «Кино – детям».

Праздник детского кино начнется с пресс-конференции с организаторами и гостями фестиваля, которая пройдет 17 октября в 16.00 в конференц-зале отеля «Ренессанс». А в 18:00 в КРЦ «Звезда» состоится торжественное открытие фестиваля.

В программе фестиваля запланированы показы фильмов для детей отечественных и зарубежных кинематографистов в кинотеатре «Художественный». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте. В программе возможны изменения, уточнить информацию можно по телефонам: 332-04-82, 333-18-98

Вход свободный. Перед каждым показом будет проводиться игровая программа «Как появился мультфильм?».