Самарские таможенники задержали посылку с запрещенными капсулами для похудения

Женщина за желание похудеть может лишиться свободы от трех до семи лет. Фото: пресс-служба самарской таможни

Сотрудники самарской таможни задержали посылку с запрещенным веществом, которая пришла жительнице Оренбургской области. В ней содержались капсулы для похудения.

Как сообщает пресс-служба самарской таможни, их пытались ввести из Казахстана в международном почтовом отправлении. В посылке были четыре металлических банки с надписью «Fatzorb».

Проведенная экспертиза показала, что в составе капсул содержится сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой порядка 38 гр. Его оборот ограничен в РФ.

Выяснилось, что девушка заказала препарат у своей знакомой для собственного употребления. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщина за желание похудеть может лишиться свободы от трех до семи лет и получить штраф до одного миллиона рублей.