В Самаре взяли под охрану дом на улице Куйбышева, в котором жил Максим Горький

Дом взяли под охрану. Фото: ЯндексКарты

В Самаре появился еще один список домов, которых взяли под охрану. На этот раз в него попал дом по улице Куйбышева, в котором жил Максим Горький.

Великий пролетарский писатель Максим Горький прожил в Самаре чуть больше года. Он обосновался на улице Дворянской (Куйбышева) в двухэтажном доме. Областная столица не пришлась по вкусу писателю, но здесь он встретил Екатерину Волжину. Теперь дом, в котором жил Максим Горький официально утвердили предметом охраны и памятником архитектуры.

Помимо этого, в список пошли: «Дом Барановой»; «Усадьба нотариуса, надворного советника гласного Городской Думы Кавского А.В.»; «Жилой дом» по улице Куйбышева, 63; «Дом Тараева», в котором работали Горький и другие писатели, а также «дом Смирнова», в котором жил Максим Горький с декабря 1895 по май 1896. Данные объекты можно реставрировать и приспосабливать под использование.