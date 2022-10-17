Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 13:58

В Самаре взяли под охрану дом на улице Куйбышева, в котором жил Максим Горький

Его признали объектом культурного наследия
Алена ПРОВКИНА
Дом взяли под охрану. Фото: ЯндексКарты

Дом взяли под охрану. Фото: ЯндексКарты

В Самаре появился еще один список домов, которых взяли под охрану. На этот раз в него попал дом по улице Куйбышева, в котором жил Максим Горький.

Великий пролетарский писатель Максим Горький прожил в Самаре чуть больше года. Он обосновался на улице Дворянской (Куйбышева) в двухэтажном доме. Областная столица не пришлась по вкусу писателю, но здесь он встретил Екатерину Волжину. Теперь дом, в котором жил Максим Горький официально утвердили предметом охраны и памятником архитектуры.

Помимо этого, в список пошли: «Дом Барановой»; «Усадьба нотариуса, надворного советника гласного Городской Думы Кавского А.В.»; «Жилой дом» по улице Куйбышева, 63; «Дом Тараева», в котором работали Горький и другие писатели, а также «дом Смирнова», в котором жил Максим Горький с декабря 1895 по май 1896. Данные объекты можно реставрировать и приспосабливать под использование.