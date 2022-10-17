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Общество17 октября 2022 15:08

Российский инвестор АО «Акрон Индустрия» получил разрешение купить самарский завод «Электрощит»

Опубликовано соответствующее распоряжение
Алена ПРОВКИНА
Инвестор сможет купить самарский завод

Инвестор сможет купить самарский завод

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский завод «Электрощит» разрешили купить российскому инвестору. Распоряжение президента страны опубликовали 17 октября 2022 года.

Согласно опубликованным документам АО «Акрон Индустрия» сможет приобрести акции АО «СЭЩ Холдинг», который принадлежит французской SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS. Отмечают, что холдинг также выступает владельцем самарского завода «Электрощит». Сделка разрешит купить 22,5 миллиона обыкновенных акций АО «СЭЩ Холдинг».

- Разрешить совершение АО «Акрон Индустрия» сделки по приобретению 22,5 млн обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», - указано в распоряжении.