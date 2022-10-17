Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 17:40

Самарец показал, как будут выглядеть вестибюли станции метро «Театральная»

Блогер поделился фото
Алена ПРОВКИНА
Самарский блогер показал, как будут выглядеть вестибюли. Фото: Евгений Щекин

Самарский блогер показал, как будут выглядеть вестибюли. Фото: Евгений Щекин

В Самаре продолжают подготавливать участок для строительства новой станции метро «Театральная». Городской блогер Евгений Щекин показал, как будут выглядеть вестибюли.

Станцию планируют открыть уже в 2024 году. По данным городской администрации, подготовка и строительство идут полным ходом. Отмечают, что в границах улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой приступили к переустройству инженерных коммуникаций.

Специалисты разрабатывают траншеи, демонтируют плафоны системы освещения и недействующих сетей. Также рабочие планируют вынести «ливневки» и телефонного кабеля.