Самарец показал, как будут выглядеть вестибюли станции метро «Театральная»

Самарский блогер показал, как будут выглядеть вестибюли. Фото: Евгений Щекин

В Самаре продолжают подготавливать участок для строительства новой станции метро «Театральная». Городской блогер Евгений Щекин показал, как будут выглядеть вестибюли.

Станцию планируют открыть уже в 2024 году. По данным городской администрации, подготовка и строительство идут полным ходом. Отмечают, что в границах улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой приступили к переустройству инженерных коммуникаций.

Специалисты разрабатывают траншеи, демонтируют плафоны системы освещения и недействующих сетей. Также рабочие планируют вынести «ливневки» и телефонного кабеля.