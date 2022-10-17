Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 18:30

Самарцы пожаловались на яму, которая заняла две полосы на улице Демократической

Жителям проблематично проехать по участку
Алена ПРОВКИНА
Так выглядело обрушение до первого ремонта. Фото: "Честная Самара"

Так выглядело обрушение до первого ремонта. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на огромную яму, расположенную на пересечении улиц Демократической и Арена 2018. Асфальт вновь обрушился после ремонта.

По сообщению очевидцев, на дорожном участке яма появилась более 6 месяцев назад и заняла одно полосу. Спустя полгода деформационный участок привели в норму, но ремонт прослужил недолго. По словам автора поста, яма вновь появилась, но уже заняла две полосы при выезде с Арена 2018 на Демократическую.

Жители попросились восстановить участок. Многие водители испытывают проблемы во время движения по дороге.