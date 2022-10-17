Самарцы пожаловались на яму, которая заняла две полосы на улице Демократической

Так выглядело обрушение до первого ремонта. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на огромную яму, расположенную на пересечении улиц Демократической и Арена 2018. Асфальт вновь обрушился после ремонта.

По сообщению очевидцев, на дорожном участке яма появилась более 6 месяцев назад и заняла одно полосу. Спустя полгода деформационный участок привели в норму, но ремонт прослужил недолго. По словам автора поста, яма вновь появилась, но уже заняла две полосы при выезде с Арена 2018 на Демократическую.

Жители попросились восстановить участок. Многие водители испытывают проблемы во время движения по дороге.