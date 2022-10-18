В Самаре 10 192 МКД подключили к отоплению 17 октября 2022 года

Всего в городе находится 10 195 домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многоквартирный фонд Самары обеспечен теплом практически на 100%. Соответствующую информацию 17 октября озвучили в администрации города.

– Из 10 195 многоквартирных домов 10 192 уже подключены к теплоснабжению. На адресах, по которым с подачей тепла возникли временные трудности, специалисты проводят работы по устранению повреждений, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По его словам, восстановительными работами в данный момент охвачены несколько объектов. Завершить их планируют в ближайшее время.

Напомним, в этом году отопительный сезон стартовал 27 сентября, однако тепло поступило в здания гораздо раньше. В первую очередь теплоснабжением были обеспечены объекты социальной сферы.