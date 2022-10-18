Для перекрытия кредитов, якобы оформленных на его имя, самарец перевел 1,79 миллионов рублей

Самарцу пришлось взять встречный кредит для получения денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 46-летний замначальника технического отдела одного из акционерных обществ поверил мошенникам, что на его имя оформлены кредиты в разных банках, и перевел 1,79 миллионов рублей.

— Мужчине в течение дня звонили неизвестные, один из них представился правоохранителем, другой – менеджером по информационной безопасности банка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенникам удалось убедить самарца, что на его имя оформлены кредиты в различных банках страны. Они в качестве решения предложили взять встречный кредит и временно перевести деньги на «безопасный счет».

Так мужчина «подарил» злоумышленникам 1,79 миллионов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.