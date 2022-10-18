В Самаре 27-летний парень украл запчасти карусели из парка аттракционов

Житель Самары нигде не трудоустроен и нуждался в деньгах. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело из-за кражи имущества из парка аттракционов. 27-летний парень украл запчасти из технического помещения.

— Ночью в середине апреля этого года в Советском районе были замечены грузовой автомобиль, находившийся на территории парка, и молодой человек, закрывающий тент кузова, — рассказали ГУ МВД по Самарской области.

После этого он поспешил уехать, а полицейские проследили за ним до улицы Дыбенко, где задержали парня и осмотрели автомобиль. Молодой человек признался, что похитил запчасти, находящиеся в грузовом отсеке, из парка.

Житель Самары нигде не трудоустроен и нуждался в деньгах. Два компрессора и двигатель он решил сдать в пункт приёма металлолома. Ответственная за обслуживание развлекательного оборудования попросила привлечь парня к уголовной ответственности.