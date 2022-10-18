Под Самарой мужчина попался полицейским во время поиска «закладки»

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске правоохранители задержали местного жителя. Мужчину заметили, когда он искал закладку с наркотиком. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, сотрудники ППС обратили внимание на странного горожанина во время обхода. Мужчина бродил около канализационного колодца на улице Путевой. Заметив полицейских, он попытался скрыться.

– Патрульные досмотрели молодого человека и, в присутствии понятых, у 32-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого, обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами закладки, – информируют в региональном ГУ МВД.

Сверток был обнаружен рядом с колодцем. В нем находился наркотик – производное N-метилэфедрона общей массой 0, 75 грамм, что относится к значительному размеру. Мужчина признался, что купил вещества в интернете для личного употребления.

В отношении жителя Жигулевска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст. 228 УК РФ «Покушение на незаконные приобретение без цели сбыта наркотического средства». Расследование продолжается.