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Общество18 октября 2022 6:34

Из Самары на Донбасс отправили 20 тонн стирального порошка в качестве гуманитарного груза

Благотворительные грузы формируются на постоянной основе
Ирина СИНЕГУБОВА
Очередная партия будет доставлена уже через два дня. Фото: общественная палата Самарской области

Очередная партия будет доставлена уже через два дня. Фото: общественная палата Самарской области

В понедельник, 17 октября, был отправлен очередной гуманитарный груз на Донбасс в рамках проекта общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем».

— В этот раз в составе гуманитарного груза находится 20 тонн стирального порошка, предоставленного социально ориентированным предприятием ООО «НЗБХ», — сообщает общественная палата Самарской области.

Благотворительные грузы формируются постоянно. На призыв о помощи новым регионам откликаются жители, общественные организации, представители крупного и среднего бизнеса. Заключенное между Самарской областью и городом Снежное соглашение означает, что губерния фактически взяла шефство над Снежным.

Получателями гуманитарного груза являются учреждения социальной сферы, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пожилые граждане. Очередная партия будет доставлена уже через два дня.