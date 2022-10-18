Из Самары на Донбасс отправили 20 тонн стирального порошка в качестве гуманитарного груза

Очередная партия будет доставлена уже через два дня. Фото: общественная палата Самарской области

В понедельник, 17 октября, был отправлен очередной гуманитарный груз на Донбасс в рамках проекта общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем».

— В этот раз в составе гуманитарного груза находится 20 тонн стирального порошка, предоставленного социально ориентированным предприятием ООО «НЗБХ», — сообщает общественная палата Самарской области.

Благотворительные грузы формируются постоянно. На призыв о помощи новым регионам откликаются жители, общественные организации, представители крупного и среднего бизнеса. Заключенное между Самарской областью и городом Снежное соглашение означает, что губерния фактически взяла шефство над Снежным.

Получателями гуманитарного груза являются учреждения социальной сферы, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пожилые граждане. Очередная партия будет доставлена уже через два дня.