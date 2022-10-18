В Самарской области произошло 50 техногенных пожаров с 14 по 17 октября

В жилом секторе был 21 пожар, погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с 14 по 17 октября пожарно-спасательные подразделения 50 раз выезжали, чтобы потушить техногенные пожары.

— Из общего числа 13 произошло в Самаре, а 3 раза пришлось предотвратить возгорание автомобилей. В жилом секторе был 21 пожар. Погибших и пострадавших нет, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Из-за неконтролируемого пала сухой травы потушили два пожара на площади 0,055 га. В воскресенье, 16 октября, в 11:16 горели домашние вещи в квартире дома на пр. Кирова в Промышленном районе Самары. Площадь пожара составила 5 кв.м, потушить его удалось в 11:39 с помощью 5 единиц техники и 19 человек.

Спустя несколько минут после данного пожара на такой же площади в 11:28 на ул. Стара-Загора в Кировском районе горели домашние вещи в квартире многоквартирного дома. Пожар ликвидировали до приезда 3 единиц техники и 10 человек.

Ночью 17 октября сообщение о возгорании домашних вещей поступило в 03.42. На ул. Солнечной в Промышленном районе пожар был на такой же площади, как и у двух предыдущих. Его удалось потушить в 04:03 с помощью 9 человек и 3 единиц техники. Из дома эвакуировали 10 человек.

Предварительной причиной перечисленных пожаров является аварийный режим работы электрооборудования.