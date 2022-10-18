В Самаре парализовало движение трамваев из-за ДТП в Постниковом овраге

Авария произошла днем 18 октября. Фото: Ольга НОВИКОВА

Днем во вторник, 18 октября, пассажирам трамваев пришлось постоять в небольшой пробке. Движение рельсового транспорта оказалось парализованным из-за ДТП, которые произошло прямо на трамвайных путях. Об этом «Комсомольской правде» сообщил собственный источник.

– ДТП произошло в Постниковом овраге на трамвайных путях. Из-за этого движение трамваев остановилось. Транспорт стоит в обе стороны, – сообщают очевидцы.

Информация об участниках ДТП и количестве пострадавших пока не сообщалась. «КП-Самара» обратилась за официальным комментарием в ГУ МВД по Самарской области.