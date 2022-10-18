В Самарской области 18 октября 2022 года 333 человека заболели коронавирусом

За сутки было проведено 6 108 исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки специалисты провели 6 108 исследований на КВИ. Коронавирус подтвердился у 333 жителей Самарской области. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

Самое большое число случаев заболевания было выявлено в Тольятти – здесь заболели 119 человек. В Самаре COVID-19 обнаружили у 97 жителей. В Сызрани и Похвистнево заболевание подхватили по 13 человек, в Новокуйбышевске – 9. Еще 8 случаев было зафиксировано в Хворостянском районе и 7 – в Нефтегорском.

По 6 человек заболели в Безенчукском, Приволжском и Похвистневском районах, по 5 – в Октябрьске, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. В Отрадном, Чапаевске, Большечерниговском и Пестравском районах было выявлено по 4 случая заболевания. В Богатовском, Шигонском и Кошкинском районах COVID-19 подхватили по три человека.

В Большеглушицком и Сызранском районах было зафиксировано по два случая заболевания. В Алексеевском, Волжском, Елховском, Камышлинском и Сергиевском районах – по одному.

Отмечается, что за прошедшие сутки 46 пациентов были госпитализированы. Трое человек не сумели побороть болезнь.