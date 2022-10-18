В Самаре провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продукты в октябре 2022 года

Самарцы смогут купить товары по более выгодным ценам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как можно сэкономить на продуктах в октябре 2022 года. Специалисты проверили цены на продовольственные товары в сетевых и несетевых магазинах.

По данным городской администрации на 18 октября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 420 рублей/килограмм в «Безымянском» Промышленного района. Картофель за 20,49 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Муку пшеничную за 27,25 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальной странице мэрии. Подобные проверки помогают отследить динамику цен и наличие товаров в магазинах.