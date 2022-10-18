Самарский врач рассказал о совместимости алкоголя и правильного питания

Калории алкоголя лишь вредят организму, способствуя набору веса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал о совместимости алкоголя и правильного питания.

По словам специалиста, у алкоголя огромная калорийность: 100 г крепкого алкоголя содержат не менее 225 ккал. Это означает, что две порции алкоголя соответствуют обильному приему пищи. Но у этих калорий нет полезных питательных веществ, они лишь вредят организму, способствуя набору веса.

Помимо этого, алкоголь сам по себе резко стимулирует аппетит. Врач обращает внимание, что и в качестве закуски часто употребляются продукты, далекие от правильного питания. Также алкоголь наносит дополнительный удар по поджелудочной железе и печени. Они и так во время застолья уже перегружены жирной или сладкой пищей.

Поэтому, по мнению специалиста, алкоголь не совместим с правильным питанием. И если кто-то выбрал путь здорового питания и образа жизни, от употребления спиртных напитков рекомендуется отказаться.