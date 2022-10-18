В Самаре рядом с парком 60-летия Советской власти могут построить спорткомплекс

Рядом с парком могут построить ФОК. Фото: vk.com/lesopark63

В Самаре планируют построить возле парка 60-летия Советской власти физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы могут провести возле зеленой зоны.

В областной столице прошло заседание в губернской думе во вторник, 18 октября 2022 года. Специалисты рассмотрели вопрос строительства нового спорткомплекса. По сообщению депутата Александра Милеева, участок могут разместить недалеко от ЛЭП. Члены комитета поддержали предложение и направили на рассмотрение в министерство спорта региона.

Напомним, парк уже давно хотят внести в «зеленый пояс». Площадку хотят защитите от застройки, чтобы сохранить зеленые насаждения.