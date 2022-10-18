В Самаре рассказали о зарплатном максимуме для охранников в октябре 2022 года

Работодатели рассказали, сколько готовы платить сотрудникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, сколько могут зарабатывать охранники в компаниях промышленной сферы. Появились данные статистики.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов в октябре 2022 года. Отмечают, что зарплатный максимум для охранника, работающего по графику 2/2, в столице страны составляет около 70 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – 55 тысяч рублей. В Самаре – 40 тысяч рублей.

Работодатели готовить платить от 20 до 23 тысяч рублей охранникам, имеющим справку о прохождении медкомиссии и опытом работы в охранной структуре. От 25 до 30 тысяч рублей сотрудникам со средним профессиональным образованием и опытом работу от 2-х лет.