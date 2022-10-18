Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 13:41

В Самарской области появятся новые региональные награды

Планируется ввести три новых почетных знака
Жанна ВАЛЮТИНА

Депутаты Самарской губернской думы на заседании профильного комитета областного парламента поддержали законодательную инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по расширению перечня государственных региональных наград.

В законе «О наградах в Самарской области» предлагается предусмотреть три новых госнаграды, прописав основания для их награждения. Так, Почетным знаком Нестора Постникова могут быть отмечены граждане за значительный вклад в сфере здравоохранения: за организацию оказания медпомощи, подготовку кадров, научную и иную деятельность во благо развития отрасли, высокий профессионализм, а также за личные заслуги в благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и иных медучреждений.

Почетный знак Николая Семенова будет вручаться за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, развитие приоритетных направлений науки и технологий, способствующих осуществлению предприятиями и организациями губернии существенного научного и технологического прорыва, обеспечение лидерства региона в науке, повышение престижа образовательных учреждений губернии.

К награждению Почетным знаком Дмитрия Устинова могут быть представлены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также других федеральных органов исполнительной власти, выполняющие задачи по обеспечению безопасности государства. Отмечены почетным знаком могут и граждане за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка.

- Это знаковые, именные награды, которые связаны с личностями выдающихся людей. Это врач Нестор Постников, открывший в Самаре первую в мире кумысолечебницу и санаторий, где эффективно лечили туберкулез. Это всемирно известный учёный, химик, лауреат Нобелевской премии Николай Семёнов, который учился в самарском военном училище. Это уроженец Самары Дмитрий Устинов, военачальник и государственный деятель.

Любая государственная награда подчеркивает уважение и признательность власти к тем людям, организациям, которые всё делают для того, чтоб развивался регион, страна, чтобы создать такую атмосферу в обществе, где люди чаще благодарят друг друга, - отметила председатель комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева.

Депутаты рекомендовали законопроект к принятию сразу в двух чтениях, его планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании областного парламента.