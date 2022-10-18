В Самарской области появятся новые региональные награды

Депутаты Самарской губернской думы на заседании профильного комитета областного парламента поддержали законодательную инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по расширению перечня государственных региональных наград.

В законе «О наградах в Самарской области» предлагается предусмотреть три новых госнаграды, прописав основания для их награждения. Так, Почетным знаком Нестора Постникова могут быть отмечены граждане за значительный вклад в сфере здравоохранения: за организацию оказания медпомощи, подготовку кадров, научную и иную деятельность во благо развития отрасли, высокий профессионализм, а также за личные заслуги в благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и иных медучреждений.

Почетный знак Николая Семенова будет вручаться за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, развитие приоритетных направлений науки и технологий, способствующих осуществлению предприятиями и организациями губернии существенного научного и технологического прорыва, обеспечение лидерства региона в науке, повышение престижа образовательных учреждений губернии.

К награждению Почетным знаком Дмитрия Устинова могут быть представлены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также других федеральных органов исполнительной власти, выполняющие задачи по обеспечению безопасности государства. Отмечены почетным знаком могут и граждане за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка.

- Это знаковые, именные награды, которые связаны с личностями выдающихся людей. Это врач Нестор Постников, открывший в Самаре первую в мире кумысолечебницу и санаторий, где эффективно лечили туберкулез. Это всемирно известный учёный, химик, лауреат Нобелевской премии Николай Семёнов, который учился в самарском военном училище. Это уроженец Самары Дмитрий Устинов, военачальник и государственный деятель.

Любая государственная награда подчеркивает уважение и признательность власти к тем людям, организациям, которые всё делают для того, чтоб развивался регион, страна, чтобы создать такую атмосферу в обществе, где люди чаще благодарят друг друга, - отметила председатель комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева.

Депутаты рекомендовали законопроект к принятию сразу в двух чтениях, его планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании областного парламента.