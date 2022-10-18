В Самарской области ожидается усиление ветра до 19 октября 2022 года

В регионе усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей об ухудшении погоды. В ближайшее время регион накроет сильный ветер.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», вечером во вторник, 18 октября, и до утра 19 октября 2022 года местами в Самарской области усилится юго-западный ветер, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Местным жителям следует воздержаться от прогулок возле шатких конструкций. Не стоит парковать автомобили возле ветхих деревьев.

Напомним, синоптики также рассказали о погоде в предстоящую неделю. Солнечные дни будут чередоваться с дождливыми.