Владимир Путин оценил самарский патриотический проект «Жены героев»

Губернатор вручил президенту альбом с трогательными фото

В Самаре создали уникальный патриотический проект «Жены героев». Глава региона Дмитрий Азаров представил его президенту страны Владимиру Путину.

Проект инициировал женсовет второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Его возглавляет Екатерина Колотовкина. Фотовыставка состоялась в День окончания Второй мировой войны и экспонировалась на главной площади Самары. Также проект начал работу в Жигулевске. Помимо этого, планируют организовать выставку в онлайн-формате. Это поможет объединить жен военнослужащих.

- Они сказали: "Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна", - рассказал Дмитрий Азаров об организаторах выставки.

Губернатор Самарской области вручил Владимиру Путину фотоальбом с портретами жен военнослужащих. На фото запечатлели женщин в кителях своих мужей.