Владимир Путин назвал эффективной работу Самарской области по поддержке рынка труда

Владимир Путин высоко оценил меря по поддержке рынка труда в Самарской области.

На встрече президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым одной из ключевых тем для обсуждения стала ситуация на рынке труда: поддержка населения, обеспечение его трудоустройства и создание новых рабочих мест. Несмотря на санкции и геополитические нюансы, ситуацию в экономике губернии и на рынке труда сейчас можно назвать благополучными.

- Если в апреле-мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас экономика адаптировалась и вышла на восстановление позиций 2021 года, - сообщил президенту Дмитрий Азаров.

Ситуацию на рынке труда в Самарской области помогли выровнять федеральные меры и региональный план поддержания уровня занятости населения, разработанный по поручению Дмитрия Азарова. В него вошли программы профессионального обучения, временное трудоустройство граждан и т.д. В результате уровень безработицы в губернии оказался самым низким за все постсоветское время – 0,7%, и ниже, чем в среднем по стране. Активная работа с инвесторами и открытие новых производств давали ежегодно порядка 10 тысяч новых рабочих мест в Самарской области за последние 4 года, даже несмотря на санкции и пандемию. Такой прочный задел помог удержать ситуацию сегодня: на 12 тысяч зарегистрированных безработных приходится 44,5 тысячи вакансий.

Это обстоятельно особенно оценил Владимир Путин.

Отдельной строкой прозвучала тема поддержки сотрудников «АВТОВАЗа», на котором занято 32,5 тысячи тольяттинцев, и еще столько же – в подрядных организациях на выпуске комплектующих. В первой половине года сложилась очень тревожная ситуация с падением производства на 60%, но благодаря вниманию к теме президента страны, правительства РФ и региональных властей ситуацию стабилизировали. Сейчас «АВТОВАЗ» восстанавливает уровень производства – это 40% от российского рынка.