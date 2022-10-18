В Красноглинском районе Самары завершили сезон благоустройства дворов

В одном из районов города завершили благоустройство дворов. Фото: администрация Самары

В Красноглинском районе Самары специалисты завершили благоустройство дворовых территорий. Работники также отремонтировали внутриквартальные проезды и обустроили площадки для занятий спортом.

По информации городской администрации, в областной столице продолжают реализовывать программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Красноглинском районе смогли благоустроить дворы по следующим адресам:

- Поселок Прибрежный, улица Труда, 20, 22;

- Улица Парижской Коммуны, 30;

- Поселок Мехзавод, квартал 5; квартал 16; квартал 2.

Во всех дворах выполнили ремонт проездов, установили освещение, детские игровые площадки, спортоборудование и провели озеленение. Также провели работы по асфальтированию парковочных карманов и тротуарных дорожек, установили скамейки, урны и ограждение.