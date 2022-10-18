В Самарской области молодые предприниматели презентовали свои проекты на конкурсе грантов

Молодые предприниматели представили свои проекты

Молодые предприниматели Самарской области презентуют свои проекты в рамках регионального конкурса грантов. Участники защищают свои проекты перед конкурсной комиссией. В ее составе представители министерства экономического развития региона, организаций инфраструктуры развития предпринимательства. Авторы проектов рассказывают о своих продуктах и услугах, ключевых показаниях работы своих компаний, о своих планах развития и о том, на что пойдут средства гранта.

В этом году у молодежи до 25 лет стало больше возможностей: на реализацию своего бизнес-проекта выделяют гранты от 100 до 500 тысяч рублей. Претендовать на гранты могут ИП или учредители юрлица от 14 до 25 лет, зарегистрированные в Самарской области. Условие: отсутствие долгов по налогам, софинансирование не менее 25% расходов на проект.

Конкурсы проводят на уровне всех субъектов РФ. В работе областного правительства создание условий для успешного старта начинающих бизнесменов является одним из важнейших направлений работы.

- Конкурс грантов еще раз показал нам, насколько активна молодежь Самарской области. Ребята вовлечены в предпринимательство, они видят пути развития своих проектов, активно используют существующие инструменты поддержки. Со своей стороны мы готовы оказывать им необходимое содействие, сопровождать на каждом этапе их роста, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Все участники, которые подали заявку в программу, уже успели пройти бесплатное обучение основам предпринимательства. Бизнес-акселератор проводился в Самаре, Тольятти и Сызрани. Всего в регионе заявки на участие в образовательной программе подали почти 1000 человек. Более 200 человек прошли обучение. Свои проекты на конкурс представили 64 человека.

Экспертная комиссия оценит проекты по нескольким критериям. Среди них безубыточность деятельности по итогам прошлого года, полнота представления информации в бизнес-плане проекта, актуальность и значимость проекта для региона, наличие рабочих мест и качество презентации проекта. В итоге отберут самые жизнеспособные проекты, именно они получат деньги для дальнейшего развития.