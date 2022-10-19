В Самаре злоумышленник поджог машину на улице Советской Армии

Пьяный мужчина поджег чужой автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре мужчина решил поджечь припаркованный автомобиль на улице Советской Армии. Полицейские задержали подозреваемого.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, владелец автомобиля обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что автомобиль «Chery Tiggo» имел повреждения, водитель оценил причиненный ущерб более 180 тысяч рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать поджигателя, который признал свою вину.

Злоумышленник отметил, что гулял пьяный по городу и решил поджечь автомобиль из хулиганских побуждений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.