После встречи с президентом Дмитрий Азаров отметил, что достижения Самарской области – заслуга жителей региона

Дмитрий Азаров подчеркнул, что успехи в Самарской области достигаются при участии жителей и поддержке президента. Фото: официальный сайт президента России

Темпы социально-экономического развития Самарской области высоко оценил Владимир Путин. После личной встречи с президентом, которая прошла 18 октября, Дмитрий Азаров уточнил, что это результат совместной работы региональных властей и жителей губернии.

— Достижения области – это достижения всех жителей нашего региона. Эффективные решения задач возможны только при объединении усилий людей, совместном определении целей. Благодарю всех жителей региона за их активность, деятельное участие в обустройстве родной земли, в решении застарелых проблем и развитии региона, — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что успехи в Самарской области достигаются при участии жителей и поддержке президента. А высокая оценка Самарской области, которую дал Владимир Путин, является важной для региона.

— Динамика развития была бы невозможна без прямой поддержки президента, его внимания к Самарской области, к нашим флагманским проектам, к проблемам региона. Один из множества примеров: решения президента по поддержке автопрома напрямую сказались на работе «АВТОВАЗа», — отметил губернатор.

Но высокая оценка накладывает и дополнительную ответственность на Самарскую область. Дмитрий Азаров призвал региональное правительство и муниципалитеты проявить активность, четкость и ответственность в работе, чтобы успешно решать задачи и продолжать развивать регион.

— Мы не можем подвести ни нашего национального лидера, ни страну. Как и всегда, Самарская область обязана стать надежной опорой и принести новые победы Родине. Понимание ответственности, постоянная коммуникация и совместная работа с жителями позволят приложить максимум усилий и добиться результатов по всем направлениям, — отметил глава региона.