В Самаре вынуждено посадили самолет, летевший в Узбекистан

Самолет вынужденно посадили в самарском аэропорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынужденно посадили самолет, летевший из Москвы в Узбекистан. Причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

По информации пресс-службы узбекского аэропорта, самолет сел в международном аэропорту «Курумоч». Посадку произвели утром 19 октября 2022 года. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» выполнял рейс Москва – Ургенч (Узбекистан). Отмечают, что согласно расписанию, он должен был приземлиться в международном аэропорту Ургенча в 07:35. Из-за экстренной посадки рейс задержится.

Прибытие перенесли на 10:15 по местному времени. Вылет из Ургенча – в 11:00, а прибытие в аэропорт «Внуково» - в 13:00.