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Общество19 октября 2022 8:50

В Самаре сорвали празднование Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Мероприятие должно было состояться 10 ноября 2022 года
Алена ПРОВКИНА
Правоохранителям сорвали празднование

Правоохранителям сорвали празднование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о сорванном контракте на оказание услуг по организации празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Компания-исполнитель перестала выходить на связь.

По информации УФАС по Самарской области, между заказчиком и компанией был заключен договор на организацию праздника. Цена контракта составила 490 тысяч рублей. Согласно заданию, мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника органов внутренних дел, должны были провести в концертных залах Самарского и Ленинского района. Заказчик не смог связаться с компанией. Представители также перестали отвечать на письма.

Отмечают, что заказчик расторгнул контракт с ООО центр туризма и краеведения «Вольный ветер». Как оказалось, исполнитель даже не приступал к подготовке торжественных мероприятий. Компанию включили в РНП на два года.