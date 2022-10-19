В Самаре сорвали празднование Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Правоохранителям сорвали празднование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о сорванном контракте на оказание услуг по организации празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Компания-исполнитель перестала выходить на связь.

По информации УФАС по Самарской области, между заказчиком и компанией был заключен договор на организацию праздника. Цена контракта составила 490 тысяч рублей. Согласно заданию, мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника органов внутренних дел, должны были провести в концертных залах Самарского и Ленинского района. Заказчик не смог связаться с компанией. Представители также перестали отвечать на письма.

Отмечают, что заказчик расторгнул контракт с ООО центр туризма и краеведения «Вольный ветер». Как оказалось, исполнитель даже не приступал к подготовке торжественных мероприятий. Компанию включили в РНП на два года.