Регион в этом году побил несколько рекордов по урожаю. Фото: правительство Самарской области

Вчера, 18 октября, на личной встрече с Дмитрием Азаровым президент РФ Владимир Путин оценил вклад аграриев Самарской области в продовольственную безопасность страны.

Регион в этом году побил несколько рекордов по урожаю. Всего собрали 33 центнера с одного гектара, а также 3,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. По сравнению с результатами прошлых лет, выше был только показатель в 1978 году. Отмечается, что в то время посевная площадь была гораздо больше.

Важную роль в урожайных рекордах сыграло обновление сельскохозяйственной техники. По словам Дмитрия Азарова, за 4 года приобрели около 2 тысяч новых единиц, в том числе зерноуборочных комбайнов. Это позволяет сокращать сроки посева и сбора урожая.