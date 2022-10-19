Самарский регоператор составил список дворов, в которых машины мешают вывозу мусора

Некоторые водители создают проблемы для спецтехники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре региональный оператор назвал дворы, в которых сложно вывозить мусор. Оказывается, водители припарковывают автомобили близко к контейнерам.

По информации «ЭкоСтройРесурс», оператор ежедневно фиксируют до 50 случаев преграждений. Из-за автомобилей контейнеры переполняются мусором и сбивается график вывоза ТКО. Отмечают, что из-за габаритов водителям спецтехники необходимо пространство для маневрирования и погрузки. Регулярно в список попадаются одни и те же адреса. Скорее всего, водители даже не знают, что создают помеху.

На официальном сайте специалисты предоставили список дворов, в которых автомобили мешают погрузке. В их число попали: микрорайоны Южный город и Волгарь, несколько адресов областной столицы и муниципальные районы.