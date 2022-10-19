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Общество19 октября 2022 10:54

В самарскую больницу на работу взяли сотрудников, ранее судимых за кражу бюджетных средств

Об этом сообщил депутат Госдумы
Алена ПРОВКИНА
Женщин взяли на работу после судебных разбирательств

Женщин взяли на работу после судебных разбирательств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в городскую больницу вновь трудоустроили судимых женщин. Они украли бюджетные деньги.

По сообщению депутата Госдумы Александра Хинштейна, в городскую больницу имени Пирогова на должность главного бухгалтера и кадровика вновь поставили женщин, ранее осужденных за мошенничество. Тогда их приговорили к условному сроку. Отмечают, что именно во время работы в больнице, они украли бюджетные средства. Причиненный ущерб составил 2,2 миллиона рублей.

После освещения ситуации в социальных сетях женщины написали заявления об увольнении. В больнице проводятся проверки.