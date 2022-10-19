В самарскую больницу на работу взяли сотрудников, ранее судимых за кражу бюджетных средств

Женщин взяли на работу после судебных разбирательств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в городскую больницу вновь трудоустроили судимых женщин. Они украли бюджетные деньги.

По сообщению депутата Госдумы Александра Хинштейна, в городскую больницу имени Пирогова на должность главного бухгалтера и кадровика вновь поставили женщин, ранее осужденных за мошенничество. Тогда их приговорили к условному сроку. Отмечают, что именно во время работы в больнице, они украли бюджетные средства. Причиненный ущерб составил 2,2 миллиона рублей.

После освещения ситуации в социальных сетях женщины написали заявления об увольнении. В больнице проводятся проверки.