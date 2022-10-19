В Самаре жители улицы Луцкой до ноября 2022 года остались без холодной воды

Воды не будет почти три недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям улицы Луцкой в Самаре почти три недели придется терпеть коммунальные неудобства. В начале недели в домах отключили холодное водоснабжение. Подачу ХВС не включат вплоть до следующего месяца. Информацию сообщили городские власти.

– Воду отключили в связи с реконструкцией водопроводной линии, проходящей по ул. Луцкой. Работы проводит ООО «ГТСК-Самара». Приносим извинения за доставленные неудобства, – поделились в администрации Железнодорожного района.

Отмечается, что подача ХВС была приостановлена 17 октября и продлится до 6 ноября 2022 года. В этот период жители смогут запастись водой в бойлерах.