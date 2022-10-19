Дмитрий Азаров является наставником трех победителей конкурса. Фото: департамент информационной политики Самарской области

В среду, 19 октября, Дмитрий Азаров пообщался с победителями и суперфиналистами конкурса «Лидеры России». В режиме ВКС стороны обсудили планы совместной работы и необычные проекты.

– Вижу символизм в том, что встречаюсь сегодня с «Лидерами России» после встречи с нашим национальным лидером Владимиром Путиным. Конечно, президент для всех нас является примером того, как нужно организовывать время и находить его, как относиться к просьбам сограждан, – обратился к участникам встречи губернатор.

Молодые управленцы, с которыми губернатор провел онлайн-встречу – Алексей Ермолаев (Самара, директор магазина ООО «Домашний интерьер»), Артур Котов (Красноярск, руководитель офиса развития бизнеса ОАО «Красцветмет»), Анастасия Пермякова (Москва, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ). Дмитрий Азаров стал их наставником по итогам четвертого конкурса «Лидеры России». В рамках встречи они представили свои проекты.

Алексей Ермолаев предложил открыть тренинговый центр по обучению и подготовке лиц в сложившейся сложной обстановке. Разместить подобную школу было предложено на базе центра развития талантов и трансформации государственного управления «Таволга». Дмитрий Азаров одобрил инициативу и дал ряд рекомендаций.

– Надеюсь, у нас с вами получится в партнерстве воплотить те идеи и проекты, над которыми вы работаете. В этих особых условиях, надеюсь, у вас и настрой особый. Очень рассчитываю на ваше понимание этого периода. Внутренняя мобилизация, внутренняя готовность к вызовам, думаю, у вас есть, – подчеркнул глава региона.