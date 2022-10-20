В Самаре племянник украл у своей родственницы более 174 тысяч рублей

Племянник украл деньги у семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил воспользоваться средствами своей родственницы без спроса. Он перевел с ее карты крупную сумму денег.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратилась потерпевшая. 34-летняя женщина рассказала, что с ее карты частями списали деньги, от 1 до 16 тысяч рублей. Общая сумма составила 174 тысячи рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался племянник женщины.

Он рассказал, что пользовался телефоном родственницы и перевел деньги через приложение мобильного банка. Молодой человек пояснил, что три года жил в семье тети на полном обеспечении, а когда узнал, что на ее счете находится крупная сумма, решил воспользоваться случаем и украл деньги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.