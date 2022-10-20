В Самарской области ищут свидетелей ДТП и водителя, который сбил подростка и скрылся

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП, которое произошло 4 сентября, примерно в 15:45 в районе д. 9А стр.1 по ул. Свердлова в Тольятти. Водитель сбил подростка и скрылся.

— Предположительно, автомобиль черного цвета наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на «зеленый», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полиция проверяла сообщение из медучреждения об обращении несовершеннолетнего с ушибами, полученными в результате ДТП. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, ему назначили амбулаторное лечение.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят сообщить по телефонам 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102 или в ближайший отдел полиции. Напомним, за оставление места ДТП предусмотрено лишение прав до полутора лет или административный арест до 15 суток.