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Происшествия20 октября 2022 6:57

В Самаре женщина отправила мошенникам почти 800 тысяч рублей

Собеседники перестали выходить на связь
Алена ПРОВКИНА
Местная жительница лишилась крупной суммы

Местная жительница лишилась крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная женщина лишилась сбережений из-за мошенников. Злоумышленники представлялись надежными финансовыми партнерами.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая работает на индивидуального предпринимателя. В интернете женщина нашла сайт компании, которая представляла себя как надежного партнера, способного взять на себя активы клиента. Местная жительница доверилась и купила акции компании. После общения с менеджером клиентка решила перевести на неизвестный счет около 800 тысяч рублей.

После перевода собеседники перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.