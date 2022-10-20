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Общество20 октября 2022 7:05

Для защиты Самарской области от угроз создан оперативный штаб под руководством Дмитрия Азарова

Штаб создан по поручению Владимира Путина
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Губернатор возглавил оперативный штаб по борьбе с угрозами

Губернатор возглавил оперативный штаб по борьбе с угрозами

В соответствии с указом президента о введении уровня базовой готовности в Самарской области создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор региона Дмитрий Азаров. Задача штаба - принимать меры по оперативному реагированию и обеспечению антитеррористической защищенности территории. Указ о создании штаба был подписан макимкально быстро и утром 20 октября уже прошло его первое заседание.

- Для координации всех действий по оперативному межведомственному взаимодействию Президентом поручено создать оперативный штаб. Решение принято. Я благодарю присутствующих коллег из федеральных органов за быстрое согласование проекта документа – Постановление о создании штаба подписано, - отметил губернатор. И подчеркнул, что сейчас всем членам штаба необходимо принять ряд решений и мер.

Губернатор объяснил, что главной задачей будет координация работы всех ведомств и структур, и подчеркнул, что опыт такой работы в коронавирусный период уже есть.