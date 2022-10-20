Самарцам показали условия проживания мобилизованных

Мобилизованные живут в кубриках, вместимость которых до 4 человек

В Самарской области военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают проходить специализированную подготовку. Местным жителям показали, какие условия проживания в воинских частях.

По информации уполномоченной по правам человека по региону Ольги Гальцовой, специалисты встретились с командным составом и должностными лицами, которые отвечают за материальное и бытовое обеспечение. Отмечают, что условия проживания в части очень хорошие. Мужчин разместили в кубриках на 3-4 человека. В помещениях тепло, имеется комната отдыха, модельные комнаты, а также по выходным приезжают священнослужители.

Помимо этого, провели обход учебных классов, в которых проводят занятия для мобилизованных. Военных учат основам тактической медицины. В столовой – трехразовое питание, разнообразное меню. Каждый мужчина может обратиться к правозащитникам.