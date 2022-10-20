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Общество20 октября 2022 8:29

«Колизей» сравняли с землей: в Самаре полностью снесли здание старейшего торгового центра

В Самаре полностью снесли ТЦ «Колизей»
Алена ПРОВКИНА
На участке ничего не осталось. Фото: скриншот видео

На участке ничего не осталось. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты полностью снесли здание старейшего торгового центра. «Колизей» сравняли с землей.

Демонтировать строение начали в апреле 2022 года. Местные жители не особо обрадовались сносу полюбившегося ТЦ. Многие отмечали уникальную архитектуру, вспомнили детские и юношеские годы, походы по павильонам и представляли, как можно провести реконструкцию. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал в своих социальных сетях видео с пустой площадкой. От «Колизея» ничего не осталось.

Комплекс начал работу еще в 90-е, но после открытия множества современных центров – он пришел в упадок. Площадку планируют провести в порядок и подготовить для дальнейшего строительства. Скорее всего, на территории могут вырасти многоэтажки.