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Общество20 октября 2022 10:18

Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов в Самару из Сочи

Перелеты по маршруту начнутся с середины декабря
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Добраться с юга до областной столицы можно будет четыре раза в неделю.

Добраться с юга до областной столицы можно будет четыре раза в неделю.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С декабря 2022 года пассажиры смогут добраться из Сочи до Самары на дополнительном авиарейсе. О его запуске сообщает лоукостер «Победа» (группа Аэрофлот). Информация размещена на официальном сайте организации.

– Полеты по маршруту Сочи – Самара начнутся 16 декабря 2022 года. Продажа билетов открыта на официальном сайте, – информирует авиакомпания.

Отмечается, что перелеты по маршруту будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Помимо этого, с 28 октября самолеты авиакомпании «Победа» будут ежедневно летать в столицу 63-го региона из московского аэропорта «Внуково», а также из Санкт-Петербурга.