Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов в Самару из Сочи

Добраться с юга до областной столицы можно будет четыре раза в неделю.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С декабря 2022 года пассажиры смогут добраться из Сочи до Самары на дополнительном авиарейсе. О его запуске сообщает лоукостер «Победа» (группа Аэрофлот). Информация размещена на официальном сайте организации.
– Полеты по маршруту Сочи – Самара начнутся 16 декабря 2022 года. Продажа билетов открыта на официальном сайте, – информирует авиакомпания.
Отмечается, что перелеты по маршруту будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Помимо этого, с 28 октября самолеты авиакомпании «Победа» будут ежедневно летать в столицу 63-го региона из московского аэропорта «Внуково», а также из Санкт-Петербурга.