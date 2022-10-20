Самарцам рассказали, как можно сэкономить в магазинах в октябре 2022 года

Жителям рассказали, как меньше тратить в магазинах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре ежедневно проводят проверки цен на продовольственные товары. Мониторинги помогают составить представление о продуктовой корзине.

По информации городской администрации на 20 октября 2022 года, выгоднее всего купить гречневую крупу за 62,48 рубля, килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Морковь за 15,89 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Репчатый лук за 17,49 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Свинину (кроме бескостного мяса) за 230 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальном сайте мэрии. Мониторинги отслеживают динамику цен в городе.