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Общество20 октября 2022 10:59

В Куйбышевском районе Самары построят новый коллектор за 240 миллионов рублей

В областной столице продолжают работы по обновлению сетей водоотведения
Алена ПРОВКИНА
Специалисты приступили к строительству нового коллектора

Специалисты приступили к строительству нового коллектора

В Самаре специалисты приступили к строительству нового напорного коллектора. Стоимость объекта оценивают в 240 миллионов рублей.

По информации «РКС-Самара», в Куйбышевском районе областной столице труба будет проложена по территории поселков Кряж и 116 км. Она будет идти в сторону городских очистных канализационных сооружений. Отмечают, что работу начали в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающей компании. На данный момент уже проложили участок, длина которого – 100 метров, осталось еще 900 метров.

В основном, работу ведут методом горизонтально-наклонного бурения. По новому коллектору пустят стоки от двух канализационных насосных станций. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год.