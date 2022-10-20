В Куйбышевском районе Самары построят новый коллектор за 240 миллионов рублей

Специалисты приступили к строительству нового коллектора

В Самаре специалисты приступили к строительству нового напорного коллектора. Стоимость объекта оценивают в 240 миллионов рублей.

По информации «РКС-Самара», в Куйбышевском районе областной столице труба будет проложена по территории поселков Кряж и 116 км. Она будет идти в сторону городских очистных канализационных сооружений. Отмечают, что работу начали в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающей компании. На данный момент уже проложили участок, длина которого – 100 метров, осталось еще 900 метров.

В основном, работу ведут методом горизонтально-наклонного бурения. По новому коллектору пустят стоки от двух канализационных насосных станций. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год.