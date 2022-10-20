В Самарской области столкнулись «ВАЗ 21099» и Volkswagen Polo 19 октября

Водитель не справился с рулевым управлением и нарушил правила расположения транспортного средства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 19 октября, в 19:18 в Нефтегорском районе Самарской области 36-летний водитель Volkswagen Polo врезался в автомобиль «ВАЗ 21099».

— Мужчина ехал по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал» в направлении Самары, на 99 километре он не справился с рулевым управлением и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого произошло столкновение иномарки с автомобилем «ВАЗ 21099», за рулем которого находился 39-летний водитель. Мужчина ехал во встречном направлении со стороны г. Самары в направлении с. Алексеевка.

Пострадал водитель отечественной легковушки. Его с травмами госпитализировали в медицинское учреждение с места происшествия.