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Общество20 октября 2022 15:02

Парад Памяти пройдет 7 ноября 2022 года на площади Куйбышева в Самаре

Организаторы рассказали, какая программа ждет самарцев
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В этом году мероприятие состоится в 12-й раз.

В этом году мероприятие состоится в 12-й раз.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 ноября 2022 года в Самаре пройдет Парад Памяти. Организаторы озвучили программу грядущего мероприятия. Подробности стали известны в ходе пресс-конференции.

Как сообщила директор Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина, тема Парада Памяти в этом году – «Дорога Победы». Участие в нем примут военнослужащие, представители силовых структур, кадеты, суворовцы, юнармейцы. Точное количество участников пока неизвестно.

Программа начнется с важного события – утром 7 ноября в городе откроют памятные доски в честь командующего Максима Пуркаева и дирижера, руководителя первых военных оркестров Сергея Чернецкого. Затем в музее «Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве» пройдет встреча гостей, которые приедут из нескольких регионов России и зарубежья. После этого состоится возложение цветов к памятному знаку на площади Куйбышева.

Сам Парад Памяти начнется в 12:00. На площадь Куйбышева выйдут парадные военные расчеты, участники гражданской демонстрации. Участники также смогут посмотреть выставку исторической военной техники, посетить музейные площадки. Будет работать полевая кухня.