Самарская область сможет привлечь более 20 млрд рублей благодаря развитию промпарков

Средства могут поступить в качестве инвестиций до 2025 года. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Самарская область в течение нескольких лет сможет привлечь значительные инвестиционные средства. Все благодаря сети государственных индустриальных парков, которые динамично развиваются на территории региона.

– Своевременное проектирование и строительство инфраструктуры индустриальных и логистических парков в соответствии с потребностями инвесторов позволит до конца 2025 года привлечь более 20 млрд. рублей частных инвестиций и создать более 14 тысяч рабочих мест. Мы уже присматриваем новые территории под создание промпарков, что продиктовано большим интересом инвесторов к этим площадкам, – поделился министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.

На территории Самарской области работают четыре промпарка: две очереди «Преображенки», Чапаевск и Новосемейкино. В регионе успешно ведут свою деятельность такие компании, как Дорхан, Самаратрансавто-2000, Деловые линии, Ашан, Почта России и другие. На площадках возводятся логистические центры крупных компаний – таких, как Вайлдберриз. В августе компания начала строительство своего логистического центра общей площадью более 100 тысяч квадратных метров в промпарке «Новосемейкино». А в «Преображенке-2» строится крупный мультитемпературный склад для ритейлера Х5 Group.

– По оценке Минпромторга РФ, в Самарской области создана одна из лучших в стране инфраструктур для реализации инвестпроектов. В настоящее время ведем переговоры с десятью компаниями и будем рады каждому новому инвестору, сделавшему выбор в пользу самарской земли, – резюмировал Дмитрий Богданов.