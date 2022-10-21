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Происшествия21 октября 2022 5:27

В Самаре иномарка сбила 17-летнего парня на электросамокате

Молодой человек решил переехать проезжую часть в неустановленном для перехода месте
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В результате ДТП пострадавший пешеход получил телесные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадавший пешеход получил телесные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

Вечером в четверг, 20 октября, на территории Самары произошло ДТП с участием иномарки и электросамоката. Транспортные средства столкнулись в Октябрьском районе города. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась в 17:20. 47-летний водитель «Ниссан Альмера» ехал по улице Советской Армии со стороны Московского шоссе в направлении Ново-Садовой. Напротив дома №202 на проезжую часть выехал 17-летний парень на электросамокате.

– Водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал на электросамокате проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, – информируют в региональном ГУ МВД.

В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.