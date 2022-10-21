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Происшествия21 октября 2022 5:59

Под Самарой мужчина украл из магазина алкоголь и устроил «вечеринку» с друзьями

Пока полицейские искали вора, тот спокойно пил спиртное вместе со знакомыми
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Фото: Скриншот с видео

В Исаклинском районе полицейские задержали подозреваемого в ограблении сетевой торговой точки. Мужчина вынес из магазина алкоголь и исчез. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел 6 сентября текущего года. Неизвестный вошел в магазин, взял с прилавка алкоголь и выбежал из помещения. Судя по записи с камер видеонаблюдения, сотрудники торговой точки пытались догнать злоумышленника, но безуспешно. Они сообщили о произошедшем в полицию.

Полицейские узнали в предполагаемом грабителе давнего «знакомого» – ранее судимого 45-летнего местного жителя. Они искали его около двух часов, после чего подозреваемый был задержан. Оказалось, что мужчина все это время пил краденый алкоголь вместе с друзьями – об этом он сообщил во время допроса.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В ближайшее время его рассмотрит суд.