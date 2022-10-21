В Самаре под комплексное развитие территории отдали шесть участков в Кировском районе

Реализация проекта КРТ займет семь лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комплексное развитие затронет еще шесть территорий Самары. Все они расположены в Кировском районе. Об этом можно судить из постановления, размещенного на сайте городской администрации.

Первый проект касается трех несмежных территорий общей площадью 15,70 Га. Один из участков площадью 6,72 Га расположен в границах проспектов Юных Пионеров, Кирова, улиц Вольской и Краснодонской. Второй участок площадью 5,78 Га находится в границах проспекта Юных Пионеров, улицы Каховской, Вольской и проспекта Кирова. Третья территория площадью 3,20 Га разместилась в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской.

Согласно документации, проект КРТ также будет реализован на площадке в границах улицы Металлистов, проспекта Металлургов, улиц Кузнецкой, Свободы. Площадь участка – 9,13 Га.

Третий проект также касается развития несмежных территорий общей площадью 10,94 Га. Речь идет об участке в 4,01 Га в границах улиц Енисейской, Металлистов, проспекта Металлургов, улицы Юбилейной, а также о территории площадью 6,93 Га в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Металлистов, Енисейской, Севастопольской.

Отмечается, что на реализацию проекта КРТ отведено семь лет. Документация по планировке территории должна быть готова в течение 9 месяцев с момента заключения договора.